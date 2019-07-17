Вашингтон, , 03:09 — REGNUM

Ряд подразделений армии Соединенных Штатов останется в Сирии, заявил кандидат на пост министра обороны США Марк Эспер в своем выступлении перед американским Конгрессом.

«Оставшиеся силы армии США пока останутся на северо-востоке Сирии, где будут входить в состав многонациональных сил по продолжению борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в России)», — заявил он.

При этом Эспер отказался назвать численность американского военного контингента, который останется в Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля начальник штаба сухопутных войск США генерал Марк Милли заявил о необходимости сохранить «скромное количество» американских войск в Ираке и Сирии ради поддержания стабильности. Он добавил, что одной из стратегических ошибок США стал преждевременный вывод войск из Афганистана.

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