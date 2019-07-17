Нью-Йорк, США, , 01:07 — REGNUM

Украинским властям следует при написании законов, касающихся языковой политики, учитывать «этническое и языковое разнообразие», особенности регионов, заявил верховный комиссар ОБСЕ по национальным меньшинствам Ламберто Заньер на заседании Совета Безопасности ООН.

Он призвал украинские власти писать такие законы, которые учитывали бы «права меньшинств» в языковой и образовательной сферах. По словам Заньера, в ОБСЕ считают, что правильная языковая политика должна опираться на «поощрения», а «не на штрафы».

Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», обязывающий государственных служащих и ещё ряд категорий свободно владеть этим языком. 16 июля закон вступил в силу.

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