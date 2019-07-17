Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM

В Екатеринбурге проект строительства храма в честь святой великомученицы Екатерины будет подготовлен к осени. Об этом заявил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Глава региона уточнил, что проект будет представлен после того, как осенью будет окончательно решён вопрос о площадке, на которой начнётся строительство культового сооружения. При этом Евгений Куйвашев отметил, что после того как будет определено место и представлен проект, определятся и сроки строительства храма.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 года планируется провести опрос жителей Екатеринбурга, на основании которого будет выбрано место под строительство культового сооружения.

Напомним, что храм в честь святой великомученицы Екатерины намеревались возвести на месте парка возле Свердловского драматического театра. Однако данное решение вызвало волну негодования со стороны части горожан, которые после того, как в середине мая на месте стройки возвели забор, начали свои акции протеста.

В результате было принято решение остановить строительство, а также провести широкие общественные обсуждения и опрос горожан.

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