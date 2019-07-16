Москва, , 20:52 — REGNUM

В Москве сегодня, 16 июля, окружные избирательные комиссии отказали ряду граждан в регистрации на выборах в Московскую городскую думу из-за превышения допустимого количества забракованных подписей, собранных в их поддержку.

Сегодня к выборам в Мосгордуму не были допущены: муниципальный депутат района Зюзино Константин Янкаускас, муниципальный депутат Тимирязевского района Юлия Галямина, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, а также два человек оппозиционного блогера Алексея Навального — юрист его «Фонда борьбы с коррупцией» Любовь Соболь и директор этого «Фонда» Иван Жданов.

В ходе проверок подписей, которые эти граждане собрали в свою поддержку, были выявлены нарушения. По итогам проверок было установлено, что количество забракованных подписей превышает предельно допустимое значение в 10%.

Ряд граждан, которым отказали в регистрации, призвали своих сторонников собраться на Трубной площади. Это будет уже не первая несанкционированная акция в Москве за последние дни, которые устраивают граждане, ранее незарегестрированные на выборах в Мосгордуму. Правоохранительные органы бездействуют.