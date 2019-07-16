Москва, , 18:21 — REGNUM

Даже если на встрече президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко и будет заключено соглашение об углублении интеграции двух стран в рамках Союзного государства, ожидать реального выполнения взятых на себя обязательств белорусским лидером сразу не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил белорусский политолог и экономист Дмитрий Болкунец.

«Наверное, Российская Федерация будет здесь играть вдолгую. Даже если Лукашенко, условно говоря, подпишет какие-то документы сейчас или чуть попозже, осенью, по «дорожной карте», по реализации союзного договора, и не будет их реализовывать, возможно, тогда придёт ему на смену кто-то другой, будет реализовывать эти документы и положения — этим руководствуется Российская Федерация. Если договор подписан, его надо соблюдать», — заявил Болкунец.

По его словам, фактически Лукашенко часто пренебрегает юридическими нормами и далеко не всегда соблюдает то, что подписано.

«Я не думаю, что там будут приняты какие-то важные исторические решения. Я это исключаю. Но, думаю, что они там, на Валааме, или в Санкт-Петербурге будут обсуждать будущее Союзного государства», — считает он.

Он напомнил, что в настоящее время подготовлена «дорожная карта», которая должны в ближайшее время быть подписана. В июне министр экономичного развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым в Москве заявил о том, что стороны согласовали около 90% программы по углубленной интеграции.

«Вопрос, насколько эта «дорожная карта» будет выполняться. Мы проходили эту историю: когда в 2001 году была подписана «дорожная карта», но реализация Союзного государства тогда выполнена не была. Нет оснований и сегодня полагать, что новый документ, который будет подписан, будет выполнен», — отметил политолог.

«Лукашенко может подписать всё, что угодно. Он подписал огромное количество документов, только вопрос, сколько из этих документов работают и исполняются», — добавил Болкунец.

По его мнению, лидеры двух стран уделят большое внимание широкому кругу вопросов, в том числе одним из важнейших станет вопрос транзита власти в двух государствах.

«И Россия, и Белоруссия заинтересованы в абсолютно мирном транзите власти с учётом опыта Казахстана», — отметил эксперт.

17 июля лидеры двух стран намерены провести встречу на Валааме. Глава Белоруссии пояснил, что посетить православную святыню его пригласил Путин. Российский президент пообещал показать, что уже восстановлено на территории Валаамского монастыря.