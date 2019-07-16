Москва, , 18:04 — REGNUM

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, скорее всего, ознаменуется решениями по углублению интеграции в рамках Союзного государства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

«Я смотрю на эту встречу с оптимизмом. Обратите внимание, как долго эта встреча откладывалась и готовилась», — заявил Шишкин.

Переговоры о взаимоотношениях России и Белоруссии идут уже почти год с разной степенью интенсивности. Сначала встреча на Валааме была запланирована на 11 июля, однако в итоге её перенесли на 17 число.

Встрече предшествовала активная работа рабочей группы по созданию «дорожной карты» углубленной интеграции двух стран. В июне министр экономичного развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Белоруссии Дмитрием Крутым в Москве заявил о том, что стороны согласовали около 90% программы по углубленной интеграции.

«Я почти уверен, что соглашения об углублении интеграции будут. Иначе наш президент бы на эту встречу не пошёл. Если по итогам этой встречи будет пшик, то это будет однозначный провал. Даже если не будет никакого решения, это будет уже провал», — полагает Шишкин.

Политолог выразил уверенность, что как президент России, так и президент Белоруссии заинтересованы в том, чтобы по итогам кропотливой подготовительной работы были достигнуты хотя бы какие-то конкретные решения.

«Без реального шага в сторону интеграции это будет провальная встреча, что не выгодно ни одной, ни второй стране», — добавил он.

17 июля лидеры двух стран намерены провести встречу на Валааме. Глава Белоруссии пояснил, что посетить православную святыню его пригласил Путин. Российский президент пообещал показать, что уже восстановлено на территории Валаамского монастыря.