Вильнюс, , 17:54 — REGNUM

Новый президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 16 июля, со своим первым официальным визитом посетил Польшу и встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой, попросил президента Польши посодействовать приходу в Литву польского банка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом рассказал сам Науседа во время совместной пресс-конференции с Дудой в Варшаве.

«Пригласил и господин президент пообещал передать ответственным лицам наше приглашение польскому банку появиться на нашем рынке. Конкуренция для находящихся сегодня у нас трёх-четырёх основных участников рынка стала бы выгодной в первую очередь для населения Литвы, для литовских потребителей. Я надеюсь, что в этом вопросе нам удастся сделать многое совместно», — сказал Науседа.

Он также выразил удовлетворение экономическим взаимоотношениям стран, однако предложил к осени 2019 года провести «полную инвентаризацию» и найти возможности возобновить форматы, которые прекращены. Например, консультационный комитет сотрудников администраций президентов двух стран, которые прекратили собираться с 2009 года, когда в должность президента Литвы на 10 лет взошла Даля Грибаускайте.

Напомним, Науседа всё время до выдвижения своей кандидатуры на пост президента Литвы работал в различных банках. Последняя его должность — советник президента крупнейшей скандинавской финансовой группы SEB.