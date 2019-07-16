Вильнюс, 16 июля 2019, 17:54 — REGNUM
Новый президент Литвы Гитанас Науседа, который сегодня, 16 июля, со своим первым официальным визитом посетил Польшу и встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой, попросил президента Польши посодействовать приходу в Литву польского банка, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Об этом рассказал сам Науседа во время совместной пресс-конференции с Дудой в Варшаве.
Он также выразил удовлетворение экономическим взаимоотношениям стран, однако предложил к осени 2019 года провести «полную инвентаризацию» и найти возможности возобновить форматы, которые прекращены. Например, консультационный комитет сотрудников администраций президентов двух стран, которые прекратили собираться с 2009 года, когда в должность президента Литвы на 10 лет взошла Даля Грибаускайте.
Напомним, Науседа всё время до выдвижения своей кандидатуры на пост президента Литвы работал в различных банках. Последняя его должность — советник президента крупнейшей скандинавской финансовой группы SEB.