Москва, , 17:44 — REGNUM

Встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Валааме 17 июля станет знаковым событием, которое в значительной степени определит дальнейший ход российско-белорусских отношений, хотя и вряд ли приведёт к подписанию каких-либо документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

«Эта встреча во многом знаковая. Конечно, вряд ли на ней будет подписана «дорожная карта», будет обмен мнениями», — заявил Суздальцев.

Эксперт напомнил, что Белоруссия и Россия ведут активную работу над «дорожной картой» интеграции двух стран, ключевые положения которой, скорее всего, и будут обсуждаться главами государств.

«В принципе, должен быть подведён итог работы рабочей группы, которая создана под руководством главы Минэкономразвития Максима Орешкина. Была создана она по инициативе российской стороны, но тут же к ней подключилась и белорусская. Наша группа, по сути, занималась ревизией того, что сделано в рамках Союзного договора. Оказалось, что ничего не сделано. Было выработано нечто подобное «дорожной карте» — документ, формально построенный на том, чтобы перевести Союзный договор в реальность», — отметил политолог.

Первоначальный баланс отношений и интересов при создании Союзного государства был основан на желании Минска сохранить привилегированный доступ к российскому рынку, получать дешёвые российские энергоносители и кредиты.

Российская сторона решала оборонительные и стратегические задачи с точки зрения транзита энергоресурсов на Запад.

Со временем, однако, оказалось, что с учётом позиции Минска по международным вопросам ценность «союзнических» отношений Белоруссии для Москвы серьёзно снизилась, поскольку внешняя политика Минска постепенно приобрела фактически антироссийский характер. Потеряла Белоруссия свою роль и с точки зрения транзита — к концу 2010-х годов достраивается сеть обходных газопроводов, наращиваются мощности портовых нефтяных терминалов.

Возник дисбаланс, и задача «дорожной карты», по сути, и состоит в том, чтобы этот дисбаланс привести в соответствие реалиям, указал Суздальцев.

«Такой документ подготовлен. Лукашенко получил его ещё в марте. Он посмотрел документы, пришёл в крайнее возмущение, начался торг. Впервые документ построен по принципу «сделал — получил». До этого Лукашенко получал все дотации, ресурсы и кредиты в режиме аванса. Естественно, ничего не выполнялось и во всём обвинялась Россия. Он и сейчас пытается обвинить Россию, что она не выполняет условия интеграции. Но это не так. За интеграцию платит только Москва», — указал эксперт.

По его мнению, в дальнейшем продвижению по пути развития Союзного государства можно ожидать серьёзных проблем, поскольку белорусский лидер привык к терпимому отношению Москвы.

«Лукашенко дружил с Киевом, заигрывал с Западом, политика была антироссийская. Это позволяет ему рассчитывать на шестой срок, на превращение конституции республики в механизм наследования власти. Он хотел бы всё это сохранить — и он рассчитывает на то, что этого удастся добиться», — подчеркнул Суздальцев.

Отметим, что 17 июля лидеры двух стран намерены провести встречу на Валааме. Глава Белоруссии пояснил, что посетить православную святыню его пригласил Путин. Российский президент пообещал показать, что уже восстановлено на территории Валаамского монастыря.