Великий Новгород, , 15:58 — REGNUM

Депутату Новгородской областной думы Сергею Вяткину не удалось обжаловать приговор Новгородского районного суда, которым он приговорён к реальному сроку лишения свободы по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата»). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, апелляционные жалобы Вяткина, его адвоката, а также представителя потерпевшего сегодня, 16 июля, рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам.

Депутат признан виновным в том, что в 2016 году, работая на посту генерального директора ЗАО «Элси», он ввёл три штатные единицы должностей «помощник генерального директора» с должностным окладом 58 тыс. рублей, достоверно зная, что принимаемые на работу лица выполнять трудовые обязанности не будут, при этом «помощникам» в течение пяти месяцев было начислено в общей сумме более 1,8 млн рублей. Этими средствами, как установил суд, Вяткин расплатился за услуги по своему продвижению в СМИ перед выборами в Новгородскую областную думу.

«В апелляционных жалобах осуждённый, его адвокат и представитель потерпевшего считали приговор несправедливым вследствие чрезмерной суровости назначенного наказания, просили уголовное дело прекратить в связи с примирением сторон», — сообщили в суде.

Судебная коллегия по уголовным делам пришла выводу о несостоятельности доводов апелляционных жалоб и оснований к смягчению наказания или изменению его вида не нашла.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, приговором Новгородского районного суда от 23 мая 2019 года Сергею Вяткину назначено лишение свободы на 1,5 года в колонии-поселении.

Напомним, Сергей Вяткин в 2016 году был избран депутатом Новгородской областной думы по одномандатному округу № 9. Он выдвигался от партии «Единая Россия» и входит в состав думской фракции. Членство в партии ему приостановили после того, как стало известно, что он стал фигурантом уголовного дела. Также Сергей Вяткин возглавляет совет Новгородского городского представительства «Ассоциации товаропроизводителей «Новгород».

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