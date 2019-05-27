Осуждённый за растрату новгородский депутат потратил деньги на выборы

Великий Новгород, , 21:26 — REGNUM Депутат Новгородской областной думы Сергей Вяткин («Единая Россия»), признанный Новгородским районным судом виновным в растрате, потратил похищенные деньги в сумме 1,8 млн рублей на создание и продвижение в общественной среде и СМИ своего положительного образа, в том числе и в качестве кандидата в региональный парламент, куда он был избран в 2016 году по одномандатному избирательному округу № 9. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 26 мая, в Новгородском районном суде, рассказав подробности обвинительного приговора депутату по ч. 4 ст.160 УК РФ, вынесенному 23 мая.

Как было установлено в суде, в марте 2016 года Вяткин, работавший на тот момент генеральным директором ЗАО «Элси», издал приказ, которым ввёл в три штатные единицы помощников генерального директора с должностным окладом 58 тыс. рублей. На эти должности были приняты лица, которые по факту на них не работали, но с марта по июнь 2016 года получали зарплату с надбавками. Всего этим трём фиктивным работникам было выплачено почти по 611 тыс. рублей каждому — на общую сумму более 1,8 млн рублей. После поступления этих средств на банковские счета работников, часть их обналичивалась и шла на оплату PR-услуг. В суде отметили, что вину в совершении преступления Вяткин признал в полном объёме, дело рассматривалось в особом порядке судебного разбирательства: без исследования письменных доказательств и без вызова в суд свидетелей.

Суд учёл смягчающие обстоятельства, среди которых наличие у депутата малолетних детей и добровольное возмещение им ущерба, а также раскаяние в содеянном. В суде также сообщили, что категория преступления была изменена с тяжкого на преступление средней тяжести.

Напомним, Вяткину назначен реальный срок лишения свободы — 1,5 года колонии-поселения. Приговор в законную силу пока не вступил. Депутат может его обжаловать в Новгородском областном суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Новгородскую областную думу шестого созыва состоялись 18 сентября 2016 года, в состав регионального парламента были избраны 32 депутата. Один из них, Юрий Ивлев, избранный в региональный парламент по списку «Единой России», попал под следствие меньше чем через три месяца после выборов: 6 декабря 2016 года он был задержан в Москве при получении взятки в размере 2 млн долларов.

Читайте также: Новгородского депутата лишили полномочий спустя полгода после его ареста

Читайте ранее в этом сюжете: Новгородский депутат приговорён к реальному сроку за растрату