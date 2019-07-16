Москва, , 14:19 — REGNUM

Российский Минфин предложил исключить зарубежное хранение документов и данных, полученных в результате аудиторских проверок, и начал разработку соответствующего законопроекта. Паспорт законопроекта размещен на портале правовой информации.

В случае принятия законопроект обяжет все аудиторские организации и индивидуальных аудиторов хранить данные только на российской территории. Речь идет о документах, составленных после проверок, и их копиях, а также об аудиторских базах данных, в которых систематизируется и накапливается информация.

Отмечено, что Федеральное казначейство выявляет случаи, когда аудиторские документы хранятся и на территории РФ, и за её пределами. Это связано с отсутствием в законодательстве однозначных требований о хранении данных в пределах страны.

В Минфине полагают, что в существующей ситуации иностранные граждане могут получить доступ к сведениям, составляющим аудиторскую тайну.

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