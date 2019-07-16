Москва, , 13:43 — REGNUM

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 16 июля, рабочую встречу в Кремле с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Олег Хорохордин, исполняющий обязанности главы Республики Алтай, сегодня будет у Путина», — сказал Песков, добавив, что сегодня у президента также запланирован ряд мероприятий внутреннего характера.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Республике Алтай пройдут выборы губернатора в связи с тем, что в марте текущего года ушел в отставку по своему желанию Александр Бердников, руководивший регионом на протяжении 13 лет.

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