Красноярск, , 15:09 — REGNUM

Красноярская полиция ведёт «системную работу» по выявлению преступлений, связанных с расходованием бюджетных средств, выделенных для подготовки и проведения Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом главке МВД.

10 июля начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий и его заместители провели пресс-конференцию, в ходе которой и прозвучала информация, касающаяся Студенческих игр, состоявшихся в Красноярске в марте 2019 года.

«Системная работа велась и по выявлению преступлений, связанных с расходованием бюджетных средств, выделенных для подготовки и проведения Всемирной зимней Универсиады. Задокументировано более десяти таких фактов, ущерб от которых превысил 45 миллионов рублей. Все они связаны с благоустройством городских объектов и созданием инфраструктуры Универсиады, а также мошенничествами с земельными участками под строительство дорог», — говорится в сообщении ведомства.

На сегодняшний день полиция проводит порядка двадцати проверок, в рамках которых назначено более 200 различных экспертиз, в том числе финансово-экономические, строительно-технические, физико-химические и другие.

ГУ МВД России по Красноярскому краю «Предварительный ущерб от противоправной деятельности может составить не менее 350 миллионов рублей».

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. На подготовку и проведение Студенческих игр, по данным краевых властей, было затрачено порядка 80 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — около 50 млрд. С нуля были построены и реконструированы 34 капитальных объекта.

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1 марта 2019 года стало известно, что МВД РФ возбудило ряд уголовных дел о хищении бюджетных денег после проведения чемпионата мира по футболу и при подготовке к Универсиаде в Красноярске.

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