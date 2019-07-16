Рим, , 12:25 — REGNUM

Приговор гражданину Италии Виталию Маркиву — это широкомасштабная операция российских спецслужб, уверен посол Украины в Италии Евгений Перелыгин. Об этом дипломат заявил 15 июля в интервью итальянскому изданию Formiche.

«Я убеждён, что весь процесс против Виталия Маркива, а также недавний приговор суда в Павии являются доказательством широкомасштабной российской спецоперации, организованной в Италии», — заявил чиновник.

По словам Перелыгина, итальянское обвинение не представило неопровержимых доказательств вины Маркива.

«Кроме украинских «политзаключённых» в России, у нас теперь есть украинский «политзаключённый» в Италии», — добавил посол.

Напомним, суд Павии приговорил экс-боевика ВСУ Виталия Маркива к 24 годам тюрьмы за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины, бывший главарь экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватывать граждан Италии, приехавших на Украину, и сажать в тюрьму пожизненно якобы за участие в войне в Донбассе.

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