Анкара, , 11:32 — REGNUM

Новый глава Центрального банка Турецкой Республики Мурат Уйсал, сменивший на этом посту Мурата Четинкая, представил стратегию на следующий период. По его словам, для обеспечения финансовой стабильности будут использоваться инструменты сферы сберегательных вкладов, главным образом — установление законом размера обязательных резервов.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мурат Уйсал отметил, что пространство для маневра появилось в сфере валютной политики, однако решение здесь отнесено к компетенции соответствующего Совета. Он также сообщил, что, для укрепления золотовалютных резервов, в соответствии с мировой конъюнктурой и направлениями потоков капитала, может быть проведена ревизия имеющихся финансовых инструментов. По его мнению, важной повесткой новой стратегии является создание эффективной, открытой и доступной для широкой слоев общества коммуникационной платформы банковской деятельности. Глава Центробанка пообещал продолжить проведение долгосрочных структурных преобразований для установления финансовой стабильности. Он отметил позитивные прогнозы касательно замедления инфляции и роста цен. По его словам, независимый статус Центрального банка даёт ему уникальную возможность использовать необходимые средства для выполнения возложенных на него задач.