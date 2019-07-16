Тегеран, , 11:56 — REGNUM

15 июля министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант призвал страны ЕС к единству позиций по ядерной программе Ирана. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, он отметил, что, тем не менее, остается «не так много возможностей сохранить ядерное соглашение с республикой».

Европейские министры иностранных дел собрались в Брюсселе, чтобы попытаться привлечь Вашингтон и Тегеран к диалогу. Отношения между США и Ираном обострились после того, как Дональд Трамп в одностороннем порядке принял решение выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году и вновь ввел санкции против Ирана. В ответ на это Иран перестал соблюдать ряд своих обязательств по СВПД.

Джереми Хант отметил, что Тегерану «еще далеко до атомной бомбы», и у европейских министров есть небольшой шанс убедить Иран выполнять свои обязательства по сделке, если представители МИД стран ЕС сохранят единство по этому вопросу. Призыв Ханта поддержал министр иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан.