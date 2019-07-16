Новосибирск, , 09:23 — REGNUM

Избирательная комиссия Новосибирска зарегистрировала одного из 15 кандидатов на выборах мэра города. Первым зарегистрированным кандидатом стала депутат Горсовета Наталья Пинус, которая баллотируется от партии «РОС» — «Российский общенародный союз», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что в штабе Натальи Пинус ранее сообщали, что она стала первым зарегистрированным кандидатом на этих выборах. Однако официального подтверждения на сайте Новосибирского избиркома не было.

Как сообщало ИА REGNUM, документы в избирательную комиссию Новосибирска для участия в выборах мэра подали 15 кандидатов — три самовыдвиженца и 12 кандидатов от политических партий.

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября 2019 года. Старт избирательной кампании дан 20 июня.

Тем временем новосибирский политолог Сергей Бирюков ранее отметил, что «обобщенный анализ ситуации не позволяет оценивать конкуренцию на предстоящих выборах как слишком острую».