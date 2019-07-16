Москва, , 08:23 — REGNUM

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров будет отвечать в Министерстве обороны за боевую подготовку и безопасность полетов. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Подчиненными органами военного управления для генерал-лейтенанта станут Главное управление боевой подготовки ВС РФ и Служба безопасности полетов авиации ВС РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, Юнус-Бек Евкуров написал прошение об отставке с поста главы Ингушетии 24 июня 2019 года. Президент РФ удовлетворил его просьбу. Исполнять обязанности руководителя республики 26 июня был назначен Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, 55-летний Юнус-Бек Евкуров — кадровый офицер, генерал-майор. С 2008 по 2019 год возглавлял Республику Ингушетия. До этого занимал должность начальника разведки — заместителя начальника штаба Приволжско-Уральского военного округа. Евкуров — Герой России. Этого звания его удостоили в апреле 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания на территории Косово.

Он пережил несколько покушений, был тяжело ранен в результате одного из них.

8 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны с присвоением ему звания генерал-лейтенанта.