Киев, , 08:13 — REGNUM

Участие задержанных в Керченском проливе украинских моряков в судебном процессе было одним из условий их передачи Украине. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире украинского телеканала «Прямой».

Москалькова напомнила о ноте, которую Россия направила Украине, и где говорилось о готовности освободить моряков на условиях их участия в уголовном процессе. Задержанные плавательные средства российская сторона готова вернуть при их сохранении в качестве доказательств.

Международный трибунал по морскому праву не ставил перед Россией вопрос о прекращении уголовного преследования моряков, речь шла об их освобождении или возможном изменении меры пресечения, отметила омбудсмен и напомнила, что ответ Украины на ноту был отрицательным, а президент Владимир Зеленский не был о нём проинформирован.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля замглавы МИД России Григорий Карасин подтвердил, что обмен арестованных украинских моряков обсуждается, однако прогнозировать какие-либо сроки преждевременно.

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