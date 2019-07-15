Москва, , 17:04 — REGNUM

Вопрос обмена украинских моряков-нарушителей, которые в ноябре 2018 года по приказу бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко вторглись в российские территориальные воды для прорыва через российский Керченский пролив и теперь находятся в России под судом, обсуждается. Об этом сегодня, 15 июля, заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

«Конечно, обсуждается, думаем над этим», — сказал Карасин, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом Карасин подчеркнул, что пока рано давать какие-то прогнозы относительно того, когда именно может произойти обмен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уполномоченные по правам человека в России и на Украине — Татьяна Москалькова и Людмила Денисова — договорились обменяться списками задержанных и арестованных граждан двух стран.

Напомним, что на Украине сейчас в самом разгаре предвыборная кампания на досрочных выборов в Верховную раду. Судьба украинских моряков — нарушителей — это довольно значимый фактор в этой кампании и каждая из политических сил пытается использовать его в своих целях.

Российские власти не раз заявляли, что сперва должен пройти суд над моряками, а уж затем можно обсуждать возможность обмена.