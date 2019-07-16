Владивосток, , 02:54 — REGNUM

Верховный Суд РФ отклонил ходатайство Генпрокуратуры об изменении подсудности гражданского дела в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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15 июля Верховный суд РФ не усмотрел возможности влиять на ход дела со стороны Игоря Пушкарёва и отказал Генеральной прокуратуре изменить территориальную подсудность гражданского дела. Иск Генпрокуратуры к Игорю Пушкарёву, Андрею Пушкарёву и Андрею Лушникову, а также к шести юридическим лицам, будет рассмотрен в Советском районном суде Владивостока, а не в Тверском районном суде Москвы, как добивалась Генпрокуратура.

Наблюдатели отмечают, что суд впервые встал на сторону бывшего главы Владивостока, тогда как ранее считалось, что Игорь Пушкарёв способен оказывать влияние на судейское сообщество, из-за чего рассмотрение уголовного дела было передано в Тверской районный суд Москвы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля 2019 года решением суда Игорь Пушкарёв был признан виновным в подкупе своего брата, на тот момент являющегося владельцем «Спасскцемента», и был осужден к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и оштрафован на 500 млн рублей. Другие участники уголовного процесса также получили значительные сроки и штрафы. Сам Игорь Пушкарёв называет уголовный процесс попыткой отнять у него бизнес.