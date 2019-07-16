Вашингтон, , 03:28 — REGNUM

Несколько недостатков С-400 «Триумф» названы экспертами издания Stratfor.

ЗРС С-400 Kremlin.ru

Американские эксперты заявляют, что у российского зенитного ракетного комплекса есть такие отрицательные особенности как уязвимость перед массированной атакой противника. По их мнению, С-400 неэффективны без поддержки других систем ПВО.

Также отмечается, что С-400 недостаточно хорошо могут противостоять низколетящим крылатым ракетам в условиях горного рельефа. Кроме того, для эффективного использования С-400 нужны оснащённые военные операторы.

Напомним, американцы настаивают, чтобы их союзник по НАТО — Турция отказалась от приобретения С-400. Анкара не согласна с Вашингтона.

Читайте ранее в этом сюжете: С-400 – символическая месть Турции американцам?