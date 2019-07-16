Вашингтон, , 01:08 — REGNUM

Соединенные Штаты намерены отказывать в предоставлении убежища тем мигрантам, которые прибыли из других стран через Мексику, но не запросили убежища на мексиканской территории, говорится в документе, размещенном 15 июля на сайте Федерального реестра США.

Согласно документу, перед рассмотрением запросов от мигрантов, прибывших со стороны южной границы, на предоставление убежища американские власти примут во внимание, запрашивали ли мигранты убежища в других странах, оказавшихся по пути их следования на территорию Соединенных Штатов. Если же такие иностранцы не запрашивали убежища в этих странах — в рассмотрении их обращения им откажут.

Подчеркивается, что из этого правила все же будут исключения — они будут действовать для мигрантов, доставленных в США против их воли. Также в качестве исключения будут рассматриваться запросы тех мигрантов, кому отказали в предоставлении убежища в третьей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении подсчитать, сколько легальных и нелегальных мигрантов находится на территории Соединенных Штатов. Предполагается, что федеральные агентства в штатах будут предоставлять точные сведения о количестве мигрантов.

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