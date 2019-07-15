Вашингтон, , 22:54 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп официально выдвинул кандидатуру исполняющего обязанности главы Пентагона Марка Эспера на должность министра обороны. Об том 15 июля сообщает пресс-служба Белого дома.

Марк То́мас Э́спер (cc) U.S. Army

Отмечается, что соответствующее уведомление было направлено в сенат, который теперь должен утвердить предложенную главой государства кандидатуру.

Министр сухопутных войск США Марк Эспер в конце июня сменил на посту Патрика Шэнахэна, который исполнял обязанности главы Пентагона с начала 2019 года в связи отставкой прежнего руководителя ведомства Джеймса Мэттиса.

Ранее ожидалось, что Шэнахэн будет утверждён в должности министра, однако он взял самоотвод. Перед этим в СМИ появлялась информация, что Трамп недоволен Шэнахэном и подбирает другую кандидатуру на его место.

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