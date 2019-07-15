Великий Новгород, , 20:58 — REGNUM

Новгородский районный суд сегодня, 15 июля, вынес приговор в отношении бывшего первого заместителя губернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева, который обвинялся в даче взятки бывшему сенатору от региона Дмитрию Кривицкому в сумме 17 млн рублей. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, приговором суда по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 900 тыс. рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на два года 10 месяцев. При этом дополнительное наказание в виде штрафа суд постановил считать отбытым.

Суд

Арнольд Шалмуев уже отбывает наказание: в 2016 году он был осуждён к восьми годам 10 месяцам лишения свободы по громкому «дорожному» делу: за хищение бюджетных средств, которые должны были пойти на ремонт и содержание дорог Новгородской области.

Новое обвинение против него касалось взятки в размере 50 млн рублей, которые Шалмуев должен был передать сенатору Кривицкому за покровительство и содействие назначения его на должность первого заместителя главы администрации региона с получением полномочий в сфере дорожного хозяйства. Как установил суд, с мая по август 2012 года Шалмуев при посредничестве водителя сенатора Вадима Смирнова передал Кривицкому часть денег в размере 17 млн рублей.

Гособвинение просило суд приговорить Шалмуева к лишению свободы сроком на 12 лет. Сегодня, 15 июля, выступая с последним словом, Шалмуев попросил суд смягчить ему приговор, а также заявил, что его судят повторно «за одно и то же преступление».

«Я не юрист, но в моём обывательском представлении получается так, что меня судят за одни и те же денежные средства, как за два события. То есть по первому — я создал ОПГ с целью хищения бюджетных средств, второе событие — что я этими же деньгами дал взятку сенатору. Ещё в прошлом уголовном деле я полностью всё сообщил о Кривицком, и не только о нём. Однако в тот момент он не был привлечён к ответственности, имея статус сенатора», — цитирует слова Шалмуева интернет-издание «Новгород.ру».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года водитель сенатора Вадим Смирнов был осужден за посредничество во взяточничестве и приговорён к трём годам колонии общего режима. В настоящее время в суде начинается процесс по делу в отношении помощницы сенатора — также по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Сам бывший сенатор Дмитрий Кривицкий всё ещё находится за пределами России, добиться его экстрадиции после задержания в Италии в 2018 году не удалось.

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