В Великом Новгороде предстанет перед судом помощница экс-сенатора

Великий Новгород, , 13:25 — REGNUM Новгородский районный суд будет рассматривать уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Москвы, помощницы бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого. Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре региона, обвинительное заключение по уголовному делу утвердил первый заместитель прокурора Новгородской области Денис Герасимов.

Женщина обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ. Речь идёт о взятке на общую сумму 17 млн рублей. Деньги предназначались для передачи сенатору Кривицкому, который, по версии следствия, обещал покровительство бывшему вице-губернатору региона Арнольду Шалмуеву и экс-начальнику ГОКУ «Новгородавтодор» Николаю Закалдаеву в сфере дорожного хозяйства.

Следствие полагает, что летом 2012 года помощница сенатора (она была в этом статусе на общественных началах) «путём осуществления телефонных звонков способствовала получению водителем сенатора денег на общую сумму 17 млн рублей».

«Вину в совершении преступления обвиняемая не признала», — сообщили в прокуратуре региона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, и Николай Закалдаев, и водитель сенатора Вадим Смирнов приговорены к реальным срокам лишения свободы.

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В Новгородском районном суде продолжается процесс по делу об этой взятке в отношении бывшего первого заместителя губернатора Новгородской области Арнольда Шалмуева.

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Сам бывший сенатор Кривицкий, который скрылся из России после истечения его полномочий, объявлен в международный розыск. В июле 2018 года он был задержан в Италии, но итальянский суд принял решение освободить его из-под стражи. Кривицкий заявил, что его уголовное преследование в России носит политический характер.

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