Киев, , 00:36 — REGNUM

Папа Римский Франциск напомнил украинским униатам об их духовной миссии, а в его обращении читается предупреждение против вмешательства в политику. Что следует из встречи понтифика с иерарзами Украинской греко-католической церкви и услышали ли они его, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Говоря о конфликте Украины с Россией понтифик обратил особое внимание на то, что ситуация усугубляется пропагандой и манипуляциями, попытками эксплуатировать тему религии, и призвал греко-католиков к братским отношениям с другими Церквями. Плюс, надежды на то, что во время этой встречи папа повысит статус УКГЦ до патриархата, не оправдались.

Украинские эксперты не преминули отметить, что услышали, вопреки ожиданиям, два «нет» от понтифика: нет патриархату и нет рассчета на то, что папа займет проукраинскую позицию в отношениях с Россией. Не сработали и аргументы, о которых рассказал главный греко-католик архиепископ Святослав Шевчук, про то, что украинцам необходимо «защитить страну от агрессора», который в случае успеха перекроит границы Восточной Европы. Эта аргументация не нова, ее использовали еще националисты, сотрудничавшие во время Второй мировой с Гитлером, а затем, увидив его близкий крах, переключившиеся на антигитлеровскую коалицию все с тем же «освободительным"дискурсом.

Однако Ватикан не относится к происходящему на Украине как к акту внешней агрессии, напротив, дело касается фактически гражданской войны, в которой Церковь должна выступать миротворцем, а не выгодоприобретателем и не сподвижником одной из сторон. И вот этого УГКЦ не признать.

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Украинские униаты не услышали папу Франциска».