14 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Папа Римский Франциск во время совещания в Ватикане попросил украинских униатов не увлекаться политикой. Однако, как можно судить, иерархи Украинской греко-католической церкви его не услышали и стали вводить в оборот риторику украинских националистов, сотрудничавших в годы Второй мировой войны с нацистами.

Станислав Стремидловский, , 11:36 — REGNUM





Vatican Media

После того, как папа Римский Франциск собрал в Ватикане иерархов Украинской греко-католической церкви на совещание, которое прошло 5−6 июля сего года, логичным было бы ждать, что высокопоставленные униаты во главе с архиепископом Святославом Шевчуком сделают правильные выводы из слов понтифика. Однако, похоже, этого не произошло.

Официальной информации о том, что говорил папа украинским греко-католикам, мало. Зал печати Святого престола отметил в своем кратком коммюнике, что «отдельное внимание было уделено душепастырской службе, евангелизации, экуменизму, особому призванию греко-католической Церкви в контексте нынешних вызовов, исходящих из социально-политической ситуации, особенно в условиях войны и гуманитарного кризиса на Украине, а также служению Церкви в разных странах мира». Более расширенные трактовки дали некоторые католические издания. И мы здесь склонны согласиться с французской католической газетой La Croix, которая сочла, что униатам напомнили в первую очередь об их духовной миссии. А речь, которой Франциск предварил совещание, на фоне его воспоминаний о давних связях с украинскими униатами содержала четкое предупреждение против любого вмешательства в политику.

Папа напомнил, сколь Украина «пострадала» от конфликта с Россией, где «самые слабые и самые маленькие платят самую высокую цену», однако он и отметил, что происходящее усугубляется фальсификациями, пропагандой и манипуляциями различного толка и попытками эксплуатировать религиозный аспект. Поэтому он призвал греко-католиков сделать акцент на их духовной миссии и социальном благополучии. В то время как УГКЦ создала проблемы, когда попросила дать ей возможность отслужить литургию в соборе Святой Софии, сердце украинского православия, понтифик говорил о «братских отношениях с другими Церквями» и предостерег от «привязанности к церковному, националистическому или политическому партикуляризму». Достаточно сказать, что в ходе этой встречи не было объявлено о повышении статуса Украинской греко-католической церкви до патриархата, на что надеялись многие в Киеве, заключило издание.

И этот посыл прекрасно прочли на Украине. Специализирующаяся на освещении церковных вопросов украинская журналиста Екатерина Щеткина, связав совещание папы с униатами и произошедшую за день до того встречу Франциска с президентом России Владимиром Путиным (хотя Святой престол подчеркивал неоднократно случайность хронологии этих событий), задалась вопросом, «зачем папе Римскому подставлять украинских греко-католиков». По ее мнению, «разочарование оказалось под стать ожиданиям. Фактически на все вопросы мы получили ответ «нет». Два главных «нет»: УГКЦ не получила и ближайшее время вряд ли получит четкие перспективы обретения/признания статуса патриархата, а Украина, в свою очередь, может не рассчитывать на то, что авторитет папы поможет установить и донести до мира правду о военном конфликте в Украине. А значит, не поможет и разрешить его».

Конечно, можно сказать, что это лишь мнение отдельного журналиста. Но в определенном смысле его поддержал и сам глава УГКЦ. Архиепископ Шевчук щедро раздавал интервью различным украинским и зарубежным средствам массовой информации по итогам совещания в Ватикане. В беседе с одним из итальянских изданий он прибегнул к интересной риторике. По его словам, сейчас украинский народ идет по пути деколонизации. «Война на Украине является колониальной войной, ведущейся в самом сердце Европы, с намерением восстановить систему вроде Советского Союза, восстановить империю, — заявил архиепископ. — Поэтому мы представили Святейшему отцу желание украинцев защитить страну. Если агрессору удастся уничтожить украинское государство, он «перерисует» границы Восточной Европы, и это станет трагедией для всей Европы. Эта тема была одной из главных тем общения со Святейшим отцом».

Но дело в том, что к «антиколониальному» дискурсу уже прибегали в годы Второй мировой войны украинские националисты, сотрудничавшие с нацистами. После того, как они убедились, что Германия проигрывает, ставка на нее оказывается битой, украинские националисты попытались разыграть тему «освобождения» с антигитлеровской коалиции. В их картине мира получалось, что они воюют с «колониальными империями», СССР и Германией. Украинские националисты пытались под этим соусом продаться в первую очередь Соединенным Штатам. Так что здесь Шевчук не выдумывает ничего нового, лишь повторяет зады украинских националистов, которые прекрасно справились с задачей вырезания польских католиков на Волыни. Кстати, в этом им помогали тогда и многие униатские священники.

Однако проблемой для современных униатов является позиция Ватикана и папы Франциска. Святой престол не рассматривает конфликт на Украине как акт внешней агрессии. Речь идет о внутренней борьбе, фактически гражданской войне, в которой Церковь не может солидаризоваться с какой-то одной стороной, а должна выступать над схваткой, пытаться примирить противоборствующие группировки. Что касается Украинской греко-католической церкви, до ей далеко до подобного подхода. Несмотря на то, что свои центральные структуры она переместила в Киев, униаты ментально все еще остаются «львовской Церковью», не понимающей, чем живет и дышит остальная Украина. Похоже, это осознают и в Ватикане.

Спустя несколько дней после совещания с униатами папа Франциск создал экзархат для украинских греко-католиков в Италии, назначив его главой кардинала Анджело Де Донатиса. Видимо, с расчетом, что этот мудрый итальянец сможет сдержать одержимость униатов политикой. Но что делать с УГКЦ в целом, по-прежнему непонятно.