Москва, , 17:18 — REGNUM

России и Грузии навязывают чужие сценарии, но Россия в своих отношениях с этой страной будет опираться на уважении к народу. Об этом заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в ходе встречи с грузинскими парламентариями.

Константин Косачев Council.gov.ru

«Не могу отделаться от ощущения, что это чужие сценарии, которые навязываются нашим странам, нашим народам радикальными силами внутри Грузии и внешними силами, которые за ними, скорее всего, стоят», — сказал Косачёв.

Сенатор напомнил слова президента РФ Владимира Путина об уважении к грузинскому народу.

«Это та основа, на которую мы должны опираться, чтобы работать вместе», — уверен парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Россию приехала группа оппозиционных грузинских парламентариев для встречи с российскими парламентариями. В Госдуме прошло заседание межпарламентской группы диалога Россия-Грузия. Грузинскую делегацию возглавляет депутат Георгий Ломия, также в заседании участвуют депутаты парламента Грузии Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме назвали условия сближения с Грузией