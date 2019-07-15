Киев, , 15:37 — REGNUM

Изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины внесены указом президента Владимира Зеленского. Документ опубликован 15 июля на официальном портале главы украинского государства.

В персональный состав СНБО введены глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев и председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский.

Кроме того, в составе СНБО утверждены руководитель президентского офиса Андрей Богдан и его заместители Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка.

Как сообщало ИА REGNUM, новым главой СНБО Украины 28 мая был назначен Александр Данилюк. Его предшественник Александр Турчинов был отправлен в отставку 19 мая, в последний день руководства страной прежнего президента Петра Порошенко.

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