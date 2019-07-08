Киев, , 07:46 — REGNUM

Глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал о перспективах возглавить правительство Украины, сообщил 7 июля телеканал «1+1».

На вопрос журналиста о премьерских амбициях, он ответил:

«Не буду врать, что меня это не интересует».

Данилюк рассказал о наличии конфликтов с действующим премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. По его мнению, Гройсман назначил главой Государственной фискальной службы человека из своего окружения, что породило коррупцию.

Касательно СНБО, Данилюк так видит свою задачу во главе этого ведомства:

«Я хочу создать сильный интеллектуальный центр страны. И нам надо смотреть на 5−10 лет вперед. Мы всегда как котята и не знаем, что будет завтра».

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты предполагают, что Данилюк может стать одним из премьер-министров Украины, которых сменит за время своего правления президент Украины Владимир Зеленский. Вероятными кандидатами на пост главы правительства Украины, по мнению экспертов, также являются глава офиса президента Зеленского Андрей Богдан и глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

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