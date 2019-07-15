Вашингтон, , 15:23 — REGNUM

Министр торговли Соединённых Штатов Уилбур Росс может лишиться своего поста. Как сообщает телекомпания NBC со ссылкой на источники, возможность отправить Росса в отставку уже в ближайшее время рассматривает президент США Дональд Трамп.

Отмечается, что отставка может произойти уже этим летом. Причина такого шага со стороны главы Белого дома — разочарование Трампа тем, как Росс руководит Бюро переписи населения, являющимся структурным подразделением министерства торговли.

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Ранее Трамп уже высказывал раздражение по поводу деятельности 81-летнего министра, в частности его недостаточной жесткостью при проведении торговых переговоров с Китаем, однако долгие личные отношения с президентом США позволяли Россу сохранять свой пост.

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Однако после поражения в Верховном суде 27 июня, который отказал добавить вопрос о гражданстве в переписные листы, Трамп заявил своим помощникам и советникам, что он рассматривает возможность смены министра торговли Уилбура Росса на «более жёсткого лидера».

В администрации главы Белого дома возможную отставку министра торговли оставили без комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях своего поста лишился министр труда США Алекс Акоста. В отставку он подал из-за критики, с которой на него обрушились из-за секс-скандала с бизнесменом Джеффри Эпштейном.

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