Великий Новгород, , 14:55 — REGNUM

В Новгородской области завершилось выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутата Новгородской областной думы по одномандатному избирательному округу №1. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, получить вакантный мандат захотели восемь человек.

Это председатель Демократической партии России, 42-летний житель Москвы Тимур Богданов; руководитель межрегиональных проектов в «Партии прогресса», 45-летняя жительница Москвы Елена Богданова; мастер Шимского участка «Ильменских электросетей», депутат думы Шимского района Новгородской области, 50-летний житель Шимска Василий Калинин (КПРФ); индивидуальный предприниматель, 42-летний житель Москвы Евгений Куклыгин (самовыдвиженец); помощник депутата Госдумы РФ Антона Морозова по работе в Новгородской области, 39-летняя жительница Великого Новгорода Оксана Макарова (ЛДПР); главный редактор газеты «Новгородские ведомости», 49-летний житель Великого Новгорода Игорь Свинцов («Единая Россия»); генеральный директор ООО «Сады Старой Руссы», 64-летний житель Санкт-Петербурга Николай Седых («Справедливая Россия») и председатель Новгородской общественной организации «Региональный центр прав человека», 45-летняя жительница Великого Новгорода Ксения Черепанова (партия «Яблоко»).

В документах окружной избирательной комиссии указаны сведения о судимости одного из выдвинутых кандидатов: это кандидат от «Единой России», главный редактор газеты «Новгородские ведомости» Игорь Свинцов, имевший судимость по ч.1 ст.213 УК РФ («Хулиганство»). Судимость погашена в 2004 году. Свинцов выдвинут в депутаты Новгородской областной думы по итогам предварительного внутрипартийного голосования «Единой России».

Отметим, что самовыдвиженец Евгений Куклыгин ранее претендовал на выдвижение от «Единой России» на дополнительных выборах депутата Госдумы по новгородскому округу №134, однако был снят с праймериз в связи с якобы подкупом избирателей. Куклыгин безуспешно пытался оспорить решение регионального оргкомитета праймериз в руководстве «Единой России».

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Напомним, дополнительные выборы депутата Новгородской областной думы по одномандатному округу №1, включающему в себя Солецкий, Шимский, Батецкий и часть Новгородского района, пройдут 8 сентября 2019 года в связи с досрочным сложением полномочий депутата Сергея Бусурина, который в ноябре 2018 года был избран мэром Великого Новгорода.

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