п.г.т. Коммунистический, , 06:53 — REGNUM

В Югре от партии «Единая Россия» на выборы в совет депутатов поселка Коммунистический выдвинули ранее судимого за кражу кандидата. Согласно данным избиркома ХМАО судимость кандидата погашена в 2000 году.

В документах избиркома ХМАО сообщается, что кандидат Тагирьян Тагатов трудится в администрации городского поселения Коммунистический начальником производственно-хозяйственного участка. Ранее был судим за кражу и вину искупил.

Отметим, что помимо депутатов, в поселении Коммунистический 8 сентября 2019 года будут избирать главу территории. На данный момент выдвинулись два кандидата — самовыдвиженец, скандально известный журналист Антон Пантин и представитель ЛДПР Валентина Шкурко. По данным избиркома, Антон Пантин имел судимость по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество «), которая снята в 2012 году.