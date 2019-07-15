Нур-Султан, , 14:28 — REGNUM

Каждый государственный служащий в Казахстане, занимающийся социальными вопросами, должен проявлять активность в социальных сетях. Об этом 15 июля заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства обратил внимание на то, что многие жители республики получают основную информацию из социальных сетей, поэтому представители государственных структур должны предоставлять качественную и правдивую информацию.

Токаев также считает, что чиновники не в состоянии доступно разъяснить людям особенности проводимой политики. «Нам предстоит восстановить доверие граждан, убеждая их цифрами, фактами, действиями, оперативно реагируя на критику и конструктивные предложения граждан», — считает президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что в сети используются поддельные аккаунты главы государства. В настоящее время Касым-Жомарт Токаев пользуется Twitter и Instagram.

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