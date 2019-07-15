Москва, , 14:26 — REGNUM

Президент России Владимир Путин сегодня, 15 июля, встретится в Кремле с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня будет встреча президента с Сергеем Катыриным», — сказал Песков, добавив, что президент России встречается с главой ТТП ежегодно, чтобы «сверить часы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков пояснил, что поездки Путина в пределах России Кремль не анонсирует заранее из-за его подвижного графика.

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