Москва, , 13:48 — REGNUM

США выгодно поддерживать конфликт вокруг ДРСМД, активизация псевдо-защиты европейцев от России создает образ сильного мирового лидера. Как передает корреспондент ИА REGNUM15 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Исходя из действий Вашингтона, США очень выгодно поддерживать возникший конфликт вокруг ДРСМД, чтобы открыто продолжить активизацию гонки вооружений», — сказал Железняк.

В сложившихся условиях, когда на президента США Дональда Трампа давят политические оппоненты, ему крайне необходима поддержка и повышение рейтинга, чтобы побороться за кресло в Овальном кабинете, рассуждает парламентарий.

«Активизация псевдо-защиты европейцев от России создает образ сильного мирового лидера, готового защищать своих европейских партнеров. При этом именно Вашингтон ставит под удар европейские страны, уничтожая договор, столько лет сохранявший военный паритет и глобальную безопасность», — отметил депутат Госдумы.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого в одностороннем порядке вышли США, несет Россия.

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