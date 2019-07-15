Нур-Султан, , 13:45 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев раскритиковал действия региональных властей по привлечению инвестиций. Об этом он заявил 15 июля на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Глава государства отметил, что Казахстан ожидает очень сильная конкуренция на международном рынке инвестиций. Токаев обратил внимание на неэффективные переговоры представителей региональных властей с инвесторами.

«Это никуда не годится. Садитесь во главе стола, рассаживаете их на расстоянии двух, трех, четырех метров. Ведете себя как руководители каких-то княжеств», — сказал президент.

Он также посоветовал акимам (главам) регионов почитать соответствующую литературу по привлечению инвестиций и не пытаться изображать крупных начальников. «Это вам не к лицу, прямо скажем», — добавил Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июля в Нур-Султане прошло расширенное заседание правительства с участием президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Глава государства раскритиковал правительство за неэффективное использование бюджетных средств и низкое качество планирования госпрограмм.