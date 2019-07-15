Тбилиси, , 13:41 — REGNUM

В связи с находящимся на несогласованном до конца участке государственной границы монастырским комплексом Давид Гареджи отношения между Азербайджаном и Грузией могут опять обостриться. Причиной очередного обострения обещает стать заявление местного гида Звиада Ананиашвили, который сообщил грузинским СМИ о новом инциденте вокруг храма Удабно, расположенного на контролируемой азербайджанскими пограничниками территории.

Азербайджан и Грузия Apa.az

По информации, которую со слов гида грузинские электронные СМИ и телекомпании распространили с утра 15 июля, 4 дня назад азербайджанские пограничники вынесли из храма Удабно все иконы и передали их грузинским священнослужителям, объяснив, что этот храм находится на азербайджанской территории.

В ответ на сообщение гида у комплекса Давид Гареджи собрались как местные жители — прихожане, так и гражданские активисты, в срочном порядке прибывшие сюда из столицы Грузии. По их требованию, вынесенные из храма иконы были возвращены на место.

Между местным грузинским населением и азербайджанскими пограничниками еще в воскресенье произошел небольшой инцидент, после чего в Давид-Гареджи прибыли представители правоохранительных структур Грузии. В МВД Грузии подтвердили информацию о столкновении местных жителей с азербайджанскими пограничниками, но сообщили, что в настоящее время инцидент исчерпан и ситуация стабилизирована.

В министерстве призывают гражданских активистов прекратить акцию протеста и дать возможность комиссии по делимитации границы продолжить работу в спокойной обстановке. МВД также обещает расследовать инцидент с выносом икон из храма Удабно.

Как сообщалось ранее, за последний период ситуация вокруг монастырского комплекса Давид Гареджи обострялась неоднократно. В частности, перед праздником Пасхи азербайджанские пограничники под предлогом проведения работ по строительству дороги ограничили доступ прихожанам и священникам к храмам, размещенным на контролируемой Азербайджаном территории. Священнослужители комплекса связали эти ограничения с теми заявлениями, которые незадолго до пасхальных праздников во время визита в Баку сделала президент Грузии Саломе Зурабишвили, поставившая вопрос о необходимости завершения процесса делимитации границы. Позднее проблема была улажена, и стороны договорились о возобновлении работы комиссии по делимитации границы. Тем не менее, представители так называемой гражданской общественности периодически ставили тему Давид Гареджи в повестку дня и устраивали на территории комплекса и в Тбилиси акции протеста.