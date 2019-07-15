Вашингтон, , 13:39 — REGNUM

Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес представительниц Демократической партии из Конгресса Соединённых Штатов, являющихся выходцами из других стран, вызвало резкое возмущение со стороны членов политического объединения. Так, спикер нижней палаты американского конгресса Нэнси Пелоси обвинила американского лидера в ксенофобии.

Дональд Трамп

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«Я отвергаю ксенофобские комментарии Дональда Трампа, направленные на разделение нашей нации», — отреагировала Пелоси в Twitter. — Вместо того, чтобы нападать на членов Конгресса, он должен работать с нами для гуманной иммиграционной политики, которая отражает американские ценности».

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter раскритиковал прогрессивных женщин-демократов из Конгресса США, приехавших из стран, правительства которых глава Белого дома назвал «полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всём мире». Американского лидера возмутило то, что теперь они «громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством».

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«Почему бы им не уехать обратно и не помочь восстановить полностью разрушенные и заполоненные преступностью места, откуда они приехали, а потом приехать и показать нам, как нужно это делать», — задался вопросом Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первые обвинения в расизме в адрес главы Белого дома Дональда Трампа. Критике американский лидер подвергся и за своё заявление, сделанное 12 января 2018 года — в день годовщины землетрясения на Гаити, о том, что страны Америки, из которых в США едут мигранты, — «грязные дыры». Бывшая госсекретарь Соединённых Штатов Хиллари Клинтон назвала это высказывание расистским.

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