Нур-Султан, , 13:18 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству подойти более реалистично к составлению плана индустриализации на ближайшие пять лет. Об этом глава государства заявил 15 июля на расширенном заседании правительства, сообщает агентство «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев Иван Шилов © ИА REGNUM

"Прежде чем приступить к третьей пятилетке индустриализации, это мое задание правительству, нужно подойти абсолютно прагматично, реалистично, хватит заниматься строительством воздушных замков», — сказал президент.

Токаев раскритиковал низкую эффективность планирования при выполнении важных стратегических задач. Он добавил, что с недофинансированием программ сдвигаются сроки достижения стратегических целей.

Отметим, проблемы реализации правительственных программ в Казахстане в феврале 2019 года проанализировал автор ИА REGNUMМарат Шибутов. По его мнению, властям в республике необходимо пересмотреть методологию составления стратегических документов государственного планирования.

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