Анкара, , 11:25 — REGNUM

Министерство национальной обороны Турции с официального аккаунта в социальной сети Twitter разместило запись, в которой говорится, что в рамках операции «Коготь» в районе Хакурк на севере Ирака в одной из пещер обнаружены тела 3 террористов Рабочей партии Курдистана. По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, таким образом, общее число террористов, уничтоженных с начала операции, достигло 67. Напомним, что 12 июля 2019 года на севере Ирака началась новая антитеррористическая операция «Коготь-2». Против боевиков задействованы артиллерия, ударные вертолеты ATAK и дроны.

Операция «Коготь» Msb.gov.tr

Операция «Коготь-1» началась 27 мая 2019 года на севере Ирака под руководством министра обороны Турецкой Республики Хулуси Акара. В операции были задействованы авиация и ударные беспилотники. На следующем этапе на иракскую территорию были высажены подразделения турецких сил специального назначения, выдвинувшиеся в районы предположительного нахождения баз террористов Рабочей партии Курдистана.