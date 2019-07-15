Бейрут, , 11:15 — REGNUM

Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил о том, что Иран способен нанести атаку по Израилю, если начнется война. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, Насралла отмечает: «Израиль также не останется в стороне, если начнется война между Ираном и США». Заявление лидера «Хезболлы» прозвучало на телевизионном канале «Хезболлы» «Аль-Манар».

Насралла также добавил: «Когда американцы поймут, что эта война может уничтожить Израиль, они пересмотрят свою политику. Наша же коллективная задача в регионе — не допустить войны США с Ираном». Лидер «Хезболлы» считает, что ни Саудовская Аравия, ни Объединенные Арабские Эмираты не заинтересованы в конфликте.

Ранее нижняя палата представителей Конгресса США ограничила Трампа в праве начать войну против Ирана. Голосование по этой поправке прошло в ходе рассмотрения военного бюджета на 2020 год.