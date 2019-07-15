Франкфурт-на-Майне, Германия, , 10:59 — REGNUM

Ответственность за рост антисемитизма в Германии лежит на партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). Об этом заявил представитель партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) во вопросам антисемитизма федеральной земле Гессен Уве Бекер газете Frankfurter Rundschau 15 июля.

«К сожалению, нужно констатировать, что антисемитизм в обществе вырос, — сказал Бекер. — (…) Я считаю, то АдГ в значительной мере способствует климату, в котором крепнет антисемитизм».

Он также упомянул о социальной дезинтеграции, в условиях которой возникает ненависть по отношению к определенным категориям населения.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство ФРГ уделяет большое внимание проблеме антисемитизма. Как неоднократно подчеркивал министр иностранных дел Германии Хайко Маас, согласно исследованию CNN, 40% немецкой молодежи крайне мало осведомлены о Холокосте или вовсе о нем не слышали.

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