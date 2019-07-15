Брянск, , 10:44 — REGNUM

Брянское региональное отделение партии «Родина» приступило к сбору подписей за отставку губернатора Александра Богомаза. Об этом было заявлено 12 июля на пресс-конференции руководителей реготделения партии, посвящённой ситуации с выборами депутатов Брянской областной думы VII созыва. Представители партии считают, что против них используется административный ресурс.

«За три года нашей работы мы так и не нашли понимания с губернатором Богомазом», — заявил лидер регионального отделения Геннадий Селебин.

В партии также сообщили о планах по созданию общественного движения в защиту прав избирателей.

Как напоминает ИА REGNUM, выборы в заксобрание состоятся 8 сентября 2019 года. Ранее Брянский областной суд принял решение об отмене регистрации на выборах списка кандидатов регионального отделения партии «Родина» по иску регионального отделения партии «Справедливая Россия», в котором было заявлено о нарушениях по выдвижению партийного списка при проведении областной конференции. Брянская «Родина» намеревалась выдвинуть 85 кандидатов по единому округу и 17 кандидатов по одномандатным округам.

Между тем, сообщает БрянскToday, некоторые кандидаты от «Родины» уже отказываются от участия в выборах и в горсовет, которые также состоятся 8 сентября.

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