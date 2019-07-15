Пхеньян, , 10:55 — REGNUM

Аналитики Командования вооруженных сил США в Южной Корее оценили боевые возможности северокорейской ядерной межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». По их мнению, она может достичь любой точки на территории США, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на опубликованный доклад «2019 Strategic Digest».

Ракета была испытана в ноябре 2017 года и, по разным оценкам, обладает дальностью от 8000 до 12 800 километров. Подобные оценки сделаны, исходя из характеристик проведённых испытаний: ракета пролетела лишь 900 километров, но поднималась на высоту 4475 километров, что, теоретически, обуславливает сделанные выводы. «Хвасон-15» оснащается ядерной боеголовкой весом от 150 до 1000 килограммов, не исключено, что боеголовка может быть и с разделяющимися головными частями, что увеличивает её боевую мощь в несколько раз.

В то же время, большинство экспертов сходится во мнении, что ракета до сих пор несовершенна: боеголовка при входе в атмосферу расплавляется и не может достичь своей цели. Поэтому маловероятно, что «Хвасон-15» может быть использована для уничтожения городов США в случае начала боевых действий, убеждены аналитики.