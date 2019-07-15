Иерусалим, , 09:12 — REGNUM

Главы внешнеполитических ведомств стран — членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) обсудят действия израильских военных в Иерусалиме. Об этом 14 июля сообщает Anadolu Ajansi.

В настоящее время организация состоит из 57 государств, на территории которых проживает значительное количество жителей, исповедующих ислам.

Встреча состоится в среду, 17 июля в городе Джидда, расположенном в Саудовской Аравии.

На повестке дня будет стоять обсуждение действий Тель-Авива на оккупированных территориях: снос палестинских домов, конфискация имущества местных жителей, а также вытеснение палестинцев из Иерусалима.

Напомним, территория Восточного Иерусалима оккупирована израильскими военными с 1967 года. В настоящее время здесь проживает свыше 200 тыс. еврейских поселенцев, что считается незаконным в соответствии с нормами международного права.

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