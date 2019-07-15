Новосибирск, , 08:30 — REGNUM

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил себе нового заместителя — им стал занимавший до этого пост главы администрации Ленинского района Олег Клемешов. Об этом со ссылкой на подписанное Локтем распоряжение сообщили в мэрии Новосибирска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно официальным данным, Олег Клемешов окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности «радиоэлектронные и электромеханические приборные устройства» с квалификацией «инженер-электроник». С 1988 по 1989 годы он служил в Вооружённых силах СССР. В 1994 году стал мастером контактной сети муниципального предприятия Новосибирска «Служба обеспечения горавтоэлектротранпорта». Затем год работал начальником смены ремонтного цеха муниципального предприятия города «Кировское трамвайное депо №4», а с 1995 по 2005 год — главным инженером, исполняющим обязанности директора депо, начальником производства, директором МУП города Новосибирска «Октябрьское трамвайное депо №3». С 2005 по 2007 годы Олег Клемешов был директором МУП города Новосибирска «Правобережное трамвайное депо», а в 2007 году был назначен начальником филиала №5 «Правобережный трамвайный» МКП Новосибирска «Горэлектротранспорт». С 2012 по 2014 годы он трудился на посту первого заместителя главы администрации Ленинского района, а с 2014 по 2019 годы стал главой администрации района.

К своим обязанностям на новом посту Олег Клемешов приступил с сегодняшнего дня, 15 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с должности заместителя мэра Новосибирска уволился Данияр Сафиуллин, который курировал департамент энергетики и ЖКХ, транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, департамент по ЧС и мобилизационной работе. Позже Сафиуллин подал документы в избирательную комиссию Новосибирска для участия в выборах мэра города в качестве кандидата.