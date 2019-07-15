Эрбиль, Ирак, , 07:42 — REGNUM

Национальный лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани заявил, что решение проблемы Киркука может быть достигнуто путем соглашения между Багдадом и Эрбилем, об этом 13 июля сообщает Kurdistan.ru.

«Проблема Киркука — это не только спор между политическими партиями, но также и многоаспектный вопрос, уходящий корнями в историю». Масуд Барзани

Напомним, ранее на прошлой неделе две ключевые партии курдской автономии достигли соглашения по вопросу о кандидатуре на пост губернатора Киркука, однако данный шаг не приближает курдов к решению проблемы, так как регион находится вне контроля Эрбиля.

В сентябре 2017 года в Иракском Курдистане состоялся референдум о независимости региона, данный факт вызвал недовольство со стороны международного сообщества, а также центрального правительства страны.

В ответ на плебисцит в октябре 2017 года в Киркуке, на тот момент контролировавшемся курдами, произошли столкновения между шиитскими ополченцами и пешмерга, бои привели к вытеснению курдов из провинции, которая сейчас находится под контролем Багдада.

Читайте ранее в этом сюжете: Барзани призвал новое курдское правительство служить народу