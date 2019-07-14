Москва, , 22:02 — REGNUM

Среди участников несанкционированной акции за допуск не сумевших заверить собранные подписи кандидатов к выборам в Мосгордуму оказался житель Украины, который считает, что «так должно быть и в России». Интервью с ним опубликовал телеканал «Дождь».

После слов интервьюера о том, что Москве не привыкать к митингам и присутствием на них сотрудников правоохранительных органов, корреспондент поинтересовался у мужчины, в каком избирательном округе столицы он прописан. «Я сам с Украины», — признался участник акции, а на вопрос о целях своего участия ответил: «Ну потому что я думаю, что пора, чтобы здесь такая власть была, как сейчас в Украине».

— а вы с какого округа?— я с Украины pic.twitter.com/jpirMUxeGp — ⚡Николай Ламберт (@NikolassLambert) 14 июля 2019 г.

Над эпизодом с украинским участником уже пошутил российский телеведущий Владимир Соловьев. «Случайно выдернутый из толпы у избиркома протестующий оказался жителем Украины и мечтающим о власти в Москве «шоб бул як Зеленский». Ну вот как у них так это получается, а?» — написал он в своём микроблоге Twitter.

Ранее в соцсетях пользователи публиковали и другие отрывки прямого эфира ТК «Дождь», где некоторые участники акции признавались, что живут, например, либо в Московской области, либо в районах, где оппозиционные кандидаты вообще не пытались принять участие в выборах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля в Москве состоялась несанкционированная акция за допуск кандидатов, допустивших нарушения при сборе подписей, к выборам в Мосгордуму. Акция началась в Новопушкинском сквере, затем продолжилась у здания мэрии Москвы и Мосгоризбиркома. Только вечером, когда участники попытались установить палатки у избирательной комиссии, правоохранительные органы приступили к задержаниям. По данным ТАСС, участники акции не реагировали на законные требования сотрудников полиции, в итоге задержаны более 25 человек.

По мнению известного адвоката Дмитрия Аграновского, задержания могли быть изначальной целью организаторов акции. В интервью РАПСИ он заявил, что «задача этих людей — скандал». «Их задача — на всех этапах скандалить, хотя они могли бы и в суд обратиться в защиту якобы нарушенных прав, и санкционированную акцию устроить, но им это не интересно. А так у них сейчас красивая картинка для иностранных СМИ», — сказал он.